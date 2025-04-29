Экипаж русского Су-34 из Воздушно-космических сил успешно ликвидировал пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Юг", осуществив точный удар управляемой бомбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии