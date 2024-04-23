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Огород, сад, балкон

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Как вырастить крепкую и сильную рассаду

Как вырастить крепкую и сильную рассаду

Опытные огородники знают, что нельзя пускать рост рассады на самотек. Чтобы в сезон получить богатый урожай, важно дать молодым растениям большое количество питательных веществ, которые будут стимулировать активное развитие корневой системы, поднимут иммунитет и улучшат обменные процессы.

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