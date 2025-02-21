В жилом квартале у площади Калинина завершили строительство наружного освещения

Энергетики установили 26 светодиодных светильников Порядка 800 человек, которые проживают в квартале в границах площади Калинина, Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы, оценили новые энергоэффективные фонари, появившиеся в рамках установки системы наружного освещения.