В жилом квартале у площади Калинина завершили строительство наружного освещения

Энергетики установили 26 светодиодных светильников Порядка 800 человек, которые проживают в квартале в границах площади Калинина, Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы, оценили новые энергоэффективные фонари, появившиеся в рамках установки системы наружного освещения.
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