В России возникла угроза урожаю из-за квот на мигрантов

Российские сельскохозяйственные предприятия рискуют недополучить урожай из-за нехватки рабочей силы. Они просят внести поправки в постановление правительства, устанавливающее допустимую долю иностранных работников.
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