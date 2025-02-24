Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости

«Ман Сити» и «Ювентус» вылетели из ЛЧ, Беллингем дисквалифицирован на 2 матча, ничья «Ливерпуля», пента-трик в КХЛ, «Зенит» покупает Зделара, Ротенберг получил благодарность от Путина и другие новости