Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости

1. Александр Овечкин сделал хет-трик в матче «Вашингтона» с «Эдмонтоном» (7:3), забросив 880-й, 881-й и 882-й голы в НХЛ.
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