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Лобанов из «Интернов» вдруг стал Александром III

Лобанов из «Интернов» вдруг стал Александром III

Александра Ильина не узнать в глубоком гриме Александр Ильин-младший сыграет Александра III в новом фильмеАлександр Ильин-младший, получивший массовую популярность благодаря роли интерна Лобанова — самого недалёкого из всех — в сериале «Интерны», очень долго открещивался от знаменитой работы.

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