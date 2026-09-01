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Царьград

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Майорка устала от туристов и вышла на протесты

Майорка устала от туристов и вышла на протесты

10 миллионов туристов за сезон парализовали жизнь на Майорке.За прошедший летний сезон Майорка приняла рекордные 10 миллионов туристов — это в десять раз больше, чем число местных жителей.

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