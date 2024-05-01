Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают

# Чернильница Заметили, как в последние дни таджики просто завалили нас разнообразными претензиями, указаниями и требованиями? Началось все с высказывания недовольства положением дел на границе, где наши наконец начали полноценно досматривать въезжающих иностранцев и тех подобное положение дел крайне не устроило, привыкли быстро и без проблем, а тут задержки.