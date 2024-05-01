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Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают

Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают

# Чернильница   Заметили, как в последние дни таджики просто завалили нас разнообразными претензиями, указаниями и требованиями? Началось все с высказывания недовольства положением дел на границе, где наши наконец начали полноценно досматривать въезжающих иностранцев и тех подобное положение дел крайне не устроило, привыкли быстро и без проблем, а тут задержки.

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