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Закон и Порядок

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ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot

ВС России уничтожили четыре пусковые установки Patriot

Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок Patriot © U.S. Army photo by 2nd Lt.

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