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19FortyFive (США): Война с Ираном ставит под вопрос подход США к ядерному сдерживанию КНДР

19FortyFive (США): Война с Ираном ставит под вопрос подход США к ядерному сдерживанию КНДР

Уроки войны США/Израиля с Ираном, среди прочего, ставят под вопрос подход к ядерному сдерживанию Северной Кореи, пишет военный аналитик Брюс Беннетт.

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