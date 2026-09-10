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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава медцентра «Мадринга»: «Если потребуется вмешаться, гонку придется остановить. На трассе нет зон безопасности»

Глава медицинского центра автодрома «Мадринг» Изабель Омак отметила, что на предстоящем Гран-при Испании практически любой инцидент может привести к появлению красных флагов из-за особенностей новой трассы.

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