Тимошин о земле: «Чем ближе к Орлу – тем больше коррупционных схем»

Отвечая на вопросы журналистов ведущих орловских СМИ в рамках пресс-конференции по итогам года, прокурор Орловской области объяснил, как устроена коррупция в Орловской области и придётся ли возвращать орловцам украденную чиновниками землю, которую они без задней мысли покупали.