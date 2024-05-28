БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Три мифа о генерале Врангеле. Как слагаются легенды

Три мифа о генерале Врангеле. Как слагаются легенды

Миф первый: про переворот Не секрет, что любая выдающаяся личность в общественном сознании мифологизируется, порою обретая не свойственные ей при жизни черты.

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Комментарии
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Traveller
Почитатель фашистов &quot;философ&quot; Ильин заодно и почитатель Врангеля? Ну тогда всё ясно.
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23 час.

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