Почти 20 млн услуг оказали соцработники москвичам с начала года

За восемь месяцев 2021 года социальные работники в Москве оказали горожанам порядка 20 млн услуг. Об этом сообщает портал московской мэрии со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.
За восемь месяцев 2021 года социальные работники в Москве оказали горожанам порядка 20 млн услуг. Об этом сообщает портал московской мэрии со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.
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