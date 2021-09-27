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Почти 20 млн услуг оказали соцработники москвичам с начала года

Почти 20 млн услуг оказали соцработники москвичам с начала года

За восемь месяцев 2021 года социальные работники в Москве оказали горожанам порядка 20 млн услуг. Об этом сообщает портал московской мэрии со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

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