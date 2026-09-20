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Вечерний Новосибирск

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Третий день голосования на выборах в Госдуму начался в Новосибирской области

Третий день голосования на выборах в Госдуму начался в Новосибирской области

В Новосибирской области 1757 избирательных участков начали свою работу в третий день голосования. На выборах депутатов Госдумы IX созыва голосование в регионе идёт активнее, явка на выборы по итогу двух дней составила 27,36%, в то время как на выборах 2021 года за дня проголосовало только 19,27% избирателей региона.

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