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«Влетели, нахрапом взяли». Как освобождали Новотроицкое Бойцы 15 бригады рассказали, как брали Новотроицкое.

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