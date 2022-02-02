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Сенатор Пушков заявил о заблуждении МИД Украины по вопросу особого статуса Донбасса

Сенатор Пушков заявил о заблуждении МИД Украины по вопросу особого статуса Донбасса

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об особом статусе Донбасса.

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