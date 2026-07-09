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Додик поддержал Россию и пожелал ей победы в СВО

Додик поддержал Россию и пожелал ей победы в СВО

Республика Сербская желает России победы в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правящей партии Республики Сербской "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

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