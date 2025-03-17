Кристалл времени существует: учёные создали необычные часы

Открытие может быть использовано в квантовых технологияхУчёные Вашингтонского университета в США сообщили о новом изобретении.
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