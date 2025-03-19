«Хочется надеяться, что Брюссель не подорвёт мирный процесс»: глава МИД Венгрии прокомментировал телефонный разговор Трампа и Путина В зарубежных странах комментируют итоги вчерашних телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Нет сомнения, Брюссель все сделает для разрыва мирного процесса. Все зависит от жесткой позиции Трампа, без него Геропейцы смогут лишь растопырить пальцы в мнимой силе. А на продолжать громить фашизм, пока он не разросся, до полной и окончательной ПОБЕДЫ !!!
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