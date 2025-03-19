ВМ

Владимир Моргунов

Нет сомнения, Брюссель все сделает для разрыва мирного процесса. Все зависит от жесткой позиции Трампа, без него Геропейцы смогут лишь растопырить пальцы в мнимой силе. А на продолжать громить фашизм, пока он не разросся, до полной и окончательной ПОБЕДЫ !!!