Театр абсурда
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Театр абсурда

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Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Докрасовался: борзый мигрант, разгуливающий по Ставрополю в футболке с символикой ВСУ, не смог отделаться штрафом - история получила продолжение

Гражданина Узбекистана депортировали из России на 20 лет, однако общественность до сих пор возмущена слишком мягким решением судьи за дискредитацию ВС РФ.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Депортировать эту хохлушку вместе с семейкой в хохляндию
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4 н.
Артур Будаев
От, сучка крашенная
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4 н.