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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Находимся в коммуникации с Алиной, смотрим тренерские кадры, собираем инфраструктурную и организационную схему»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, на какой стадии находится проект. «Мы с Алиной Загитовой на связи, у нас проект в работе, определились по локации, это хорошее место, улица Портовая, центр Казани, точка роста, так скажем, города.

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