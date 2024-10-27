Песков рассказал об общении Путина и президента ОАЭ по дороге в Кремль

Пока главы государств едут в автомобиле вместе, они ведут субстантивные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об общении лидеров РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна по дороге в Кремль.