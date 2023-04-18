ПВО Украины выведена из строя: Британский военный предсказал поражение ВСУ

Британский военный эксперт рассказал Express, когда ПВО Украины потеряют боеспособность.Британский подполковник Стюарт Кроуфорд уверен, что ПВО Украины станет лёгкой добычей для армии России, поскольку ВСУ уже практически истратили запас ракет ПВО.