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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Күренекле шагыйрә Нәҗибә Сафина вафат

Күренекле шагыйрә Нәҗибә Сафина вафат

Күренекле татар шагыйрәсе, журналист, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нәҗибә Сафина вафат булган. Бу хакта Нефтекамск шәһәре Милли мәдәниятләр үзәгенең Вконтакте социаль челтәрендәге битендә хәбәр ителә.

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