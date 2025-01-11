Күренекле шагыйрә Нәҗибә Сафина вафат

Күренекле татар шагыйрәсе, журналист, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нәҗибә Сафина вафат булган. Бу хакта Нефтекамск шәһәре Милли мәдәниятләр үзәгенең Вконтакте социаль челтәрендәге битендә хәбәр ителә.
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