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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Люнгбю», «Крылья» против «Астаны»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи.  Товарищеские матчи Турция «Крылья Советов» Россия – «Астана» Казахстан – 11:00   Испания ЦСКА Россия – «Люнгбю» Дания – 14:00   ОАЭ «Урал» Россия – «Арарат-Армения» Армения – 16:30   Испания «Ростов» Россия – «Линенсе» Испания Д3 – 17:00   Турция «Химки» Россия – «Германштадт» Румыния Д2 – 17:00   «Нижний Новгород» Россия – «Левадия» Эстония – 17:00   Испания «Ростов» Россия – «Хаугесунн» Норвегия – 18:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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