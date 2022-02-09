Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Люнгбю», «Крылья» против «Астаны»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи. Товарищеские матчи Турция «Крылья Советов» Россия – «Астана» Казахстан – 11:00 Испания ЦСКА Россия – «Люнгбю» Дания – 14:00 ОАЭ «Урал» Россия – «Арарат-Армения» Армения – 16:30 Испания «Ростов» Россия – «Линенсе» Испания Д3 – 17:00 Турция «Химки» Россия – «Германштадт» Румыния Д2 – 17:00 «Нижний Новгород» Россия – «Левадия» Эстония – 17:00 Испания «Ростов» Россия – «Хаугесунн» Норвегия – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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