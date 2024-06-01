В ФРГ связали отказ Шольца передать ВСУ Taurus с боязнью потерять авторитет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет передавать Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений потерять авторитет, поскольку в таком случае ему бы снова пришлось поддаться давлению, как это было с танками Leopard.
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