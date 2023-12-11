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Euractiv: в ЕС введут ограничения на финансы и передвижение боевиков ХАМАС

Euractiv: в ЕС введут ограничения на финансы и передвижение боевиков ХАМАС

Министры иностранных дел Европейского союза 11 декабря обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, в частности касательно финансов и передвижения боевиков, ответственных за нападение на мирных граждан Израиля 7 октября.

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