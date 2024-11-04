В Петербурге сегодня солнечно

На погоду в Северной столице будет влиять гребень антициклона Как рассказал синоптик Михаил Леус, гребень антициклона, который тянется с запада, сделает погоду преимущественно солнечной, понизит вероятность осадков и удержит температуру в зоне слабо положительных значений.