В Петербурге сегодня солнечно

На погоду в Северной столице будет влиять гребень антициклона Как рассказал синоптик Михаил Леус, гребень антициклона, который тянется с запада, сделает погоду преимущественно солнечной, понизит вероятность осадков и удержит температуру в зоне слабо положительных значений.
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