На следующей неделе в Москве возможен запах гари

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. До конца суток и в понедельник в отдельных районах Москвы может ощущаться запах гари, который из очагов пожаров в соседних регионах принесет ветер, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.