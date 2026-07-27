Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках

Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в конфликте не произошло, а Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары.
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