Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь / © Sealegend Shipping Согласно опубликованному расписанию и презентационным материалам перевозчика, в период с 12 августа по 27 октября будет выполнено восемь рейсов с использованием флота из семи контейнеровозов малого и среднего класса.