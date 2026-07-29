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Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь

Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь

Китай запустит первый регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу через Северный морской путь / © Sealegend Shipping Согласно опубликованному расписанию и презентационным материалам перевозчика, в период с 12 августа по 27 октября будет выполнено восемь рейсов с использованием флота из семи контейнеровозов малого и среднего класса.

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