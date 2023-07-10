smi.today

4 414 подписчиков

Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Герасимов приказал наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов поставил задачу по установлению мест хранения ракет С-200, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), и планировать нанесение по обнаруженным целям упреждающих ударов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх