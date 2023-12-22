Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о помощи СВО

Во многих храмах прихожане с первых дней взялись за дело - поддерживали воинов своим трудом. В числе того, чем занимаются рязанцы - плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, вязание и шитье необходимых вещей.
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