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Царьград

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Посол Ирана в Грузии сломал ногу из-за напавших бродячих собак

Посол Ирана в Грузии сломал ногу из-за напавших бродячих собак

Очевидцы оказали дипломату первую помощь и вызвали на место происшествия бригаду врачей.Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани пострадал в Тбилиси после нападения бродячих собак: пытаясь отогнать животных, он упал и сломал ногу.

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