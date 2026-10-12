Посол Ирана в Грузии сломал ногу из-за напавших бродячих собак

Очевидцы оказали дипломату первую помощь и вызвали на место происшествия бригаду врачей.Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани пострадал в Тбилиси после нападения бродячих собак: пытаясь отогнать животных, он упал и сломал ногу.
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