Посол Ирана в Грузии сломал ногу из-за напавших бродячих собак

Очевидцы оказали дипломату первую помощь и вызвали на место происшествия бригаду врачей.Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани пострадал в Тбилиси после нападения бродячих собак: пытаясь отогнать животных, он упал и сломал ногу.