Тульские власти не хотят отдавать Дом Конопацких в руки частника

Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу министерства имущественных и земельных отношений Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использования памятников истории и культуры" на вынесенное ранее решение в пользу ООО "Модерн".
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