Глава Минприроды Козлов: ежегодный ущерб от наводнений достигает 75 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
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