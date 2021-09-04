Мировое обозрение

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Глава Минприроды Козлов: ежегодный ущерб от наводнений достигает 75 миллиардов рублей

Глава Минприроды Козлов: ежегодный ущерб от наводнений достигает 75 миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет около 75 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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