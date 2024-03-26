Туристов всю ночь искали в горах Алматы

Троих туристов спасли в горах Заилийского Алатау, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что утром 25 марта двое парней и одна девушка ушли в горы по маршруту Проходное - ущелье Жусалы - БАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии