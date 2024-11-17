В тамбовском селе местные власти не спешили убирать упавшее на электропровода и проезжую часть дерево

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратился житель села Булгаково Гавриловского округа по поводу бездействия местной администрации в решении вопроса по удалению с проезжей части дороги аварийного дерева.
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