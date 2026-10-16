Мальчик из РФ погиб из-за удара током во время отдыха в Египте, сообщает Telegram-канал «112».Согласно сведениям источников канала, инцидент произошел на территории одного из отелей Шарм-эль-Шейха.
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