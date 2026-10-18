Девушка рассказала о тяжёлом течении кори, которой заразилась в 31 год. Высокая температура, сильная интоксикация, проблемы с дыханием, бессонница и галлюцинации — болезнь оказалась для неё гораздо серьёзнее, чем она могла представить.