На продажу выставили Honda Accord, который выглядит как классический Ford Mustang

О том, что внутри под аутентичным кузовом скрывается «начинка» от японской модели, догадаться по внешности невозможно, кастомный проект выполнен очень качественно, поэтому и стоимость у него довольно внушительная — 15 тысяч рублей.
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