Театр абсурда
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Театр абсурда

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Распад СССР имел целью разобщение русских и их уничтожение

Распад СССР имел целью разобщение русских и их уничтожение

Новые государства из бывшего СССР возникли без демократических процедур СССР и мир существовали в разных моделях внутреннего права.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ПЕРВЕЙШЕЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО РАЗГРАБЛЕНИЕ БОГАТСТВ СССР !!!
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