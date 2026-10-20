Виктория Боня проиграла Авроре Кибе не только в первой инстанции. 20 октября 2026 года Московский городской суд оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда: в иске о защите чести, достоинства и деловой репутации телезвезде отказали.
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