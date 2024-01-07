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Русская весна

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Глава МИД Италии призвал к созданию европейской армии

Глава МИД Италии призвал к созданию европейской армии

Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Комментарии
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Алексей Гаркуша
Что опять? Да они же с14 го года об этом трындят, а воз и ныне там
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18 час.

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