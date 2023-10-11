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Юго-Восточный Курьер

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Людмила Гусева: Чемпионат «Абилимпикс» показывает возможности развития карьеры для людей с ограничениями

Людмила Гусева: Чемпионат «Абилимпикс» показывает возможности развития карьеры для людей с ограничениями

В этом году 150 участников чемпионата дошли до финала В Москве победителями столичного этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» стали 150 специалистов различных специальностей, что демонстрирует рост интереса к конкурсу и подкрепление нормы равного права на труд для всех граждан.

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