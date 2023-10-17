Более 2,3 тыс. проверок соблюдения пожарных норм проведено на стройках Москвы с начала года

С января по сентябрь 2023 года специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 2312 проверках соблюдения требований пожарной безопасности на столичных объектах капитального строительства и реконструкции.
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