Обвиняемому во взрыве дома жителю Ступино отложили приговор

Суд планирует пересчитать сумму ущерба после произошедшего взрыва.В понедельник, 8 июля, Московский областной суд должен был вынести приговор 37-летнему Алексею Зарубину после взрыва жилого дома в Ступино.
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