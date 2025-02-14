Российский экспортный центр приглашает нижегородские предприятия принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Египет

Нижегородские предприятия могут принять участие в многоотраслевой деловой миссии в Каир (Египет). Бизнес-миссию организует Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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