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Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс

Болдуина на суде ещё раз заставили смотреть кадры убийства оператора Хатчинс

Суд по делу актёра Алека Болдуина. Обложка © ТАСС / AP / Ramsay de Give Американскому актёру Алеку Болдуину пришлось вновь увидеть кадры, на которых запечатлены последние минуты жизни оператора Галины Хатчинс.

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